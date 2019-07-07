利物浦開操體測　33歲老將Fit爆全場

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英超利物浦新季已經喺尋日正式開操，喺球隊季前首次體能測試入面，令全世界震驚嘅係33歲嘅占士米拿，竟然成為成績最好體能最Fit一個，將陣內無論當打球星定小將都統統揮低。有紅軍迷事後喺社交網留言，話球會應該拎個轉會「筆直」去研發一啲沖劑之類，要諗辦法令呢個不老傳奇可以踢多20年喎！



雖然仲有包括沙迪奧文尼同穆罕默德沙拿等大牌球星仲未歸隊，不過紅軍都開始為已歸隊球員進行測試，就喺第一次球隊體能測試，最好成績就係占士米拿，而緊隨其後分別係祖高美斯、阿歷士張伯倫同法賓奴泰華利斯等。



2015年由曼城來投開始，占士米拿一直係紅軍不可或缺一員，只係呢位出年一月會去到34歲嘅中後場球星，竟然絲毫未見老態，唔止上季又接近完美演出，就連歇暑休季之後返到嚟，體能都一樣Fit爆！值得一提，紅軍迷除咗為占士米拿勁爆體能歡呼，就連第2佳嘅祖高美斯都畀到球迷驚喜，事關上季佢養傷日子唔少，令人擔心佢唔知幾時先可以重拾狀態？不過經今次體測後，應該都畀到球迷同佢自己十足信心啦！



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