美斯Vs南美足協　爆隔空罵戰

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阿根廷球王美斯再度失落國際賽錦標，今屆美洲國家盃僅獲季軍，以前嘅佢只會耷耷離開，唔會多說話，但今次美斯一反常態，大肆炮轟南美足協及球證種種不公平及貪污腐敗，面對指摘，南美足協發聲明反擊，打官腔表示上述指控毫無根據。



美斯在今屆賽事態度同以前唔同晒，一改內斂性格，在球場上與對方互不相讓，挺身對抗，結果被罰職業生涯第2面紅牌，場外嘅佢，面對不公平更係敢於發聲，指控球證及VAR各種荒謬判決，再以拒絕領獎方式，對南美足協嘅腐敗作出還擊。



對於拒絕領獎，美斯解釋：「我沒必要成為貪污腐敗一部份，因為阿根廷在今屆賽事缺乏對方尊重，係佢哋唔畀阿根廷入決賽，腐敗令所有人無法享受比賽，也許我領紅牌，就是為炮轟對方嘅代價吧。」



面對球王嚴厲指摘，南美足協發表嘅聲明顯得軟弱無力，佢哋話美斯嘅指控毫無根據，亦對球證及專業人士缺乏尊重。



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