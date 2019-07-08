耶穌仔傳射再領紅　巴西隔12年再奪冠

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美洲國家盃決賽周一(8日)凌晨上演，主辦國巴西以3比1力挫秘魯，繼2007年後相隔12年再捧盃，曼城前鋒「耶穌仔」加比爾捷西斯今仗做主角，這位22歲鋒將在決賽中1傳1射做功臣，但下半場中段領紅牌幾乎累街坊，幸好球隊最終捧盃唔使孭鑊。



巴西上半場兩度領先，都係耶穌仔功勞，15分鐘佢喺右路擺脫對方3名後衞夾擊，成功出波，艾華頓索拉斯第一時間撞射破網，巴西領先1比0，44分鐘阿歷士辛度落腳攔截對方傳中球，皮球省中手部，球證經VAR驗證仍判12碼，荷西古里路操刀破網扳平1比1，亦係巴西今屆賽事首個失波。



完半場補時期間，艾法美路中場盤球至禁區頂引開對方4個後衞，傳交後人看管嘅加比爾捷西斯射成2比1，戰至下半場70分鐘耶穌仔闖禍，爭頂撞開對手時動作過於粗暴，被球證判罰第2面黃牌，領紅牌離場，被逐出場嘅耶穌仔情緒失控，猛同球證及旁證理論，又踢水樽，坐在球員通道爆喊。



幸好戰至完場前，艾華頓索拉斯埋門被撞跌博得12碼，李察利臣主射入網，巴西最終以3比1順利贏波，第9次贏得美洲國家盃。



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