【非洲盃】科特迪瓦雙星要爆啦！

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非洲國家盃16強今晚踢完，8強就會全部出爐，兩場大戰有馬里對科特迪瓦以及加納對突尼西亞，科特迪瓦近年出產不少猛將，杜奧巴、耶耶托尼等都是超級巨星，今屆亦有兩位炙手可熱球員尼高拉斯比比及韋費特沙夏。



效力里爾的尼高拉斯比比，是轉會市場最搶手球員之一，不過今屆非國盃仍未入球，表現令人失望，韋費特沙夏今屆有1球進帳，但他在分組賽有2場當後備，這對孖寶真正實力仍未發揮，來到淘汰賽是時候要爆發了。



●足球妹



直播表



周二凌晨零時 非國盃 馬里 Vs 科特迪瓦

無綫 myTV Gold 301；Now 638、Now E；有線654、614台



周二3:00am 非國盃 加納 Vs 突尼西亞

無綫 myTV Gold 302；Now 639、Now E；有線655、615台



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