港產飄移王出戰日本　伍家麒目標企到櫈仔

香港職業飄移賽車手伍家麒（Charles Ng）正參戰新一季的日本D1職業飄移錦標賽。今年是Charles第二年參與這項日本飄移界頂尖盛事，同時亦是以冠軍車隊D-MAX RACING TEAM的車手身份出戰，這位港產「飄移王」希望在車隊的充足支援下，可以一嘗站上頒獎台滋味！



對於加盟冠軍級車隊，Charles認為是其職業生涯上一個新台階，源於過往代表其他車隊參與比賽時，有諸多細節需要兼顧，無法全心全意專注鑽研技術：「以前參與的車隊需要自己安排賽車零件、物流、維修等事項，新車隊有很多完善的配套，令我比賽時更安枕無憂。」他坦言透過車隊專業團隊協作下，盼冀在日本達成首次站上頒獎台的夢想，並希望全年成績可企穩頭五名之內。



D-MAX RACING TEAM已經連續兩屆於日本D1飄移賽中榮獲冠軍，Charles對於獲這支頂級車隊邀請感到鼓舞，並解說其實他與車隊一早已是「好朋友」的關係。Charles在2017年於中國舉辦的飄移賽中獲得年度亞軍，技術不斷在進步，與此同時D-MAX RACING TEAM剛好出現了車手空缺，所以兩者一拍即合促成合作。



同冠軍隊友識英雄重英雄



每隊車隊只可派兩位車手角逐D1分站賽事，Charles的拍檔橫井昌志正正是上屆全年總冠軍。夥拍這位冠軍級隊友，Charles認為並不存在壓力，而且他們二人也有「識英雄重英雄」的感覺，尤其他對於今季駕駛的戰車仍在適應階段，對座駕瞭如指掌的橫井昌志樂於互相分享各種細節及心得，兩人亦相當歡迎這種互助的關係。



同「藤原拓海」有D淵源

系列賽風靡全球



日本D1飄移賽是一個以飄移技術配合電子系統評分為基礎的賽車項目，賽事講求車手對飄移技術的掌握，與傳統單純以速度分勝負的賽車項目，可謂大異其趣。

土屋圭市出力創辦



賽事創立於2000年，由著名汽車雜誌《Option》創辦者兼汽車狂熱愛好者稻田大二郎透過好友土屋圭市（漫畫《頭文字D》主角藤原拓海的原型人物）協作下創辦，由於《頭文字D》大受歡迎，加上土屋圭市本身在日本飄移界屬於殿堂級的人物，連帶此項賽事亦引起一陣風潮。



去年D1冠軍車手橫井昌志也認同，曾經說過：「土屋圭市在日本飄移界是一個傳說般的存在！」D1飄移賽發展至今，除了日本和北美地區之外，中國、俄羅斯、美國及英國等地也有相關系列賽，可謂風靡全球。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。