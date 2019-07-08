巴西三大奪冠臣功　36歲老妖最奇情

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巴西相隔12年再奪美洲國家盃冠軍，隊長丹尼爾、翼鋒艾華頓索拉斯、門將艾利臣比加居功厥偉。



其中36歲嘅右閘丹尼爾喺球星尼馬受傷缺陣之下，成為球隊領袖，雖然佢已經一把年紀，但仍然有心有力，一人踢晒右路，獲選為今屆賽事最佳球員，絕對實至名歸。



丹尼爾喺分組賽對秘魯，已經射入1球，4強對阿根廷，佢雖然冇波入，但就為球隊策劃第一個入球。當時佢前場截到波後，傳畀羅拔圖法明奴，後者再交畀加比爾捷西斯近門射入，可以話係球隊嘅無名英雄。



丹尼爾已約滿離開巴黎聖日耳門，佢憑今屆美洲盃出色表現，證明自己仍然可以喺豪門立足，難怪有傳利物浦、曼聯、曼城都想簽佢。



至於23歲翼艾華頓索拉斯表現亦令人驚喜，佢今場決賽為巴西先開紀錄，今屆累積3個入球，同秘魯前鋒荷西古里路，並列神射手。



呢名身高1米74嘅好波之人，又扭得又射得，難怪領隊迪迪為咗選佢，而放棄熱刺翼鋒盧卡斯莫拉、皇馬新星雲尼斯奧斯祖利亞。



現時效力巴甲甘美奧嘅艾華頓索拉斯話自己踢法好啱歐洲勁旅，仲特別點名提到曼聯，似乎好想成「魔」。



門將艾利臣比加延續上季喺利物浦嘅出色表現，今屆踢5場比賽，直至決賽先至失波，而且係12碼，盡顯一級鋼門本色，繼英超、歐聯之後，攞埋美洲盃「金手套」，成為史上第1位一季3奪「金手套」嘅球員。



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