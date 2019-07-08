坐兩年波監　美斯下屆冇仇報

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阿根廷球王美斯喺美洲國家盃季軍戰，不但被逐，賽後更拒絕領取獎牌，並炮轟南美足協腐敗。根據西班牙《阿斯報》爆料，美斯此舉違反南美足協章程之中，不準評擊球證及南美足協官員嘅條例，最高可被罰國際賽停賽兩年。



美斯喺季軍戰同智利中場美度發生衝突，被罰紅牌，賽後拒絕領獎，佢話冇必要成為貪污腐敗一部份，因為阿根廷喺今屆賽事不獲尊重，令球隊無法入決賽。



美斯之所以咁講，係不滿4強對巴西，球證判決唔公平，令阿根廷輸波，更指南美足協內都係巴西人。



南美足協亦發表聲明，指美斯嘅指控毫無根據，亦對球證及專業人士缺乏尊重。《阿斯報》認為南美足協會進一步處罰美斯，最嚴重係罰佢國際賽停賽兩年。



一旦美斯真係要喺國際賽坐兩年波監，就會無緣明年由阿根廷及哥倫比亞合辦嘅美洲國家盃，以及部份世界盃外圍賽。如果係咁，美斯會唔會考慮從此退出國家隊呢?



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