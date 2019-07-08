【東體爭議】冇尼馬嘅巴西　先至係最強

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巴西球星尼馬喺今屆美洲國家盃揭幕前夕，踢熱身賽受傷而退隊，一度令人以為「森巴兵團」又白走一趟，結果剛好相反，相隔12年再奪呢項殊榮，全隊表現比以往有尼馬在陣時更好，如果巴西想重奪世界盃冠軍，莫非要棄用尼馬。



巴西近年以尼馬為核心，但效果令人失望，上年世界盃8強出局，佢仲因為經常「插水」，破壞埋球隊形象。



巴西只要有尼馬在陣，全隊都要圍繞住佢來踢，一旦佢踢唔出水準，就連累全隊表現。反觀，今屆美洲盃冇尼馬，巴西整體戰出色。



進攻方面，13個入球分別由8位球員射入，而非以前單靠尼馬數胡。4強對阿根廷，加比爾捷西斯、羅拔圖法明奴互相助攻各入1球，重現昔日「2R」精彩配合。



防守方面，巴西踢6場只失1球，近乎完美，經過今屆賽事後，領隊迪迪真係要重新考慮是否重用尼馬。



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