如果美斯被罰　阿根廷就加入歐洲足協

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阿根廷球王美斯因為批評南美足協腐敗，面臨被重罰國際賽停賽兩年，阿根廷足總亦準備打反擊戰。



根據阿根廷《奧萊報》爆料，如果南美足協真係判罰美斯停賽兩年，該國就會退出南美足協，甚至轉投歐洲足協。如果成真，咁美斯就可以同C朗喺歐國盃交鋒。



阿根廷退出南美足協，影響非常巨大，因為明年美洲國家盃由阿根廷同哥倫比亞合辦，一旦冇咗阿根廷，賽事都唔知可唔可以如期舉行。



事實上，南美洲本身國家已經少，今屆美洲盃都要邀請日本同卡塔爾參賽，先至湊夠12隊，如果冇埋阿根廷，唔止又要搵多1支外隊，仲會削弱票房叫座力。



阿根廷加入歐洲足協好似好荒謬，但歷史上有先例，包括亞洲國家以色列加入歐洲足協，大洋洲嘅澳洲轉投亞洲足協。



歐洲足協為咗壯大勢力同收入，相信會歡迎阿根廷加盟。歐洲足協之前都有邀請巴西同阿根廷參加新辦嘅歐國聯，只係畀呢兩個足球大國拒絕。



不過，時移世易，阿根廷足總可能為爭一口氣，憤而轉投歐洲足協都唔奇。



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