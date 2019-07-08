【有片】17歲籃球美少女　鋤爆高大男黑人

籃球壇近期出現1位人氣爆燈嘅17歲籃球美少女Hailey Van Lith，呢位樣子甜美嘅新星，唔止人靚，而且非常好波，集速度、力量，射波準繩度於一身，打同年齡組別賽事，已超晒班。



Hailey為突破自己，大膽挑戰男子球員，而且不落下風，即使面對高佢兩個頭嘅男子黑人球員，一樣照爆開對手，一射穿針。



身高1米75嘅Hailey讀緊美國華盛頓Cashmere高中，佢曾經喺1場高中籃球比賽，取得37分、10個籃板球、10次助攻及14次偷波嘅驚人「四雙」數字。上年入選美國青年軍，出戰U17世錦賽，協助球隊奪得冠軍，Hailey喺同年齡組別賽事，甚至係女子籃球壇，屬於頂尖級別。



因此，留有一頭金色長髮嘅Hailey嘗試搵男子球員做對手，參加由NBA前快艇球星哥羅福舉行嘅訓練營，同男子球手單對單交鋒，亦唔輸蝕，因而備受球迷追捧，佢嘅社交網Instagram已有超過20萬粉絲，又打得又睇得。



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