愛華頓老細：破產都要簽迪亞高哥斯達

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英超Big 6豪門收購球星，固然揮金如土，而上季排名第8位嘅愛華頓亦唔輸蝕，班主莫舒利下令，收購馬體會前鋒迪亞高哥斯達，就算財政出現超支，都在所不計。



班主莫舒利2016年收購愛華頓一半股權後，球會頻頻出手收買人，2017年幾乎簽入當時想離開車路士嘅迪亞高哥斯達，但呢位30歲西班牙國腳最後轉投馬體會。



迪亞高哥斯達重返馬體會後，表現欠佳，近2季西甲加埋只入4球，更曾因為辱罵球證，被罰停賽8場，佢今夏好大機會又離隊。莫舒利見機不可失，下令愛華頓管理層全力斟介迪亞高哥斯達。



迪亞高哥斯達曾為車路士踢過3季英超，捧過2次聯賽冠軍，其中2季入20球，如果佢可以重返英超，可能會翻生。



愛華頓早前已經用2200萬鎊買斷巴塞隆拿中場安祖高美斯，似乎莫舒利對西甲兵情有獨鍾。



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