艾沙拉維唔識死　落實加盟中超欠薪黑店

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中超球會上海綠地申花周一（8日）於官方網站宣布與意甲球會羅馬達成協議，成功簽入前鋒艾沙拉維，只需完成體測及相關手續，便正式成為上海綠地申花一員。此外，這支中超球隊亦公布從韓職球隊全北汽車簽入前鋒金信煜，以及借用葡超球隊甘馬雷斯中堅李揚。



據悉，由於艾沙拉維與羅馬的合約只剩一年，因此其轉會費只需1800萬歐元，而艾沙拉維的税後年薪則高達1300萬歐元(約1.1億港元)，簽約3年。早前曾公開表示不想在當打之年離開歐洲的他，如今加盟上海綠地申花，似乎是抵擋不住金錢的誘惑。



現年26歲的艾沙拉維在熱拿亞出道，當時年僅16歲的他已亮相意甲賽場，其後曾外借加盟意乙，並協助球隊打入升班附加賽。他在帕多瓦的好表現成功吸引意甲老牌球會AC米蘭拋出橄欖枝，更在2012年憑著亮麗表現奪得歐洲金童獎銀獎，在效力AC米蘭的4年間，他合共上陣102場，攻入27球和13個助攻。



然而，艾沙拉維接連受傷患困擾，表現亦不復當年，在2015年外借法甲摩納哥，惟其狀態持續低迷，上陣15場卻顆粒無收。至2016年初，他外借至羅馬，該季上陣18場取得8球，更在2016年夏天正式加盟羅馬。



在效力羅馬期間，艾沙拉維合格上陣139場，射入40球並交出26個助攻。至於國家隊方面，擁有意大利、埃及雙重國籍的艾沙拉維雖獲封「小法老」稱號，但最終選擇披上意大利戰衣，至今上陣23場，攻入3球。



上海綠地申花過去曾簽下杜奧巴、安歷卡等球星，惟他們皆因欠薪而與上海綠地申花不歡而散。該隊更於2017簽下阿根廷球星泰維斯，給予接近64萬英鎊周薪，但礙於未能適應當地生活，最終在沒有完成兩年合約下離隊，似乎上海綠地申花每次簽入著名前鋒都未能有好的結果。



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