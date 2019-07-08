過濠江擸走獎牌　港柔道小將主場搶金

為「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽香港2019」備戰已久的港隊，幾位柔道新星周日(7日)在亞洲盃澳門站表現搶鏡，共擸走1銀4銅，成功搶得世界排名積分之餘，更為港隊注下強心針，力爭本周末主場出擊，向金牌進發。



香港青年及少年運動員日前在「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽澳門2019」中，幾位獎牌希望都不負眾望，發揮應有水準，梁曉楓先在男子青少年55公斤以下級別奮戰下獲銅牌，隨後劉樂添及黎耀朗在青年男子60公斤以下級別分奪銀牌及銅牌，而周嘉祐和麥康年均於青年男子66公斤以下級別取得銅牌，而女將表現同樣搶鏡，楊諾琳在青年女子57公斤以下級別亦有銅牌進帳。



港隊今次在澳門達到預期效果，並已回港即進入烏溪沙青年新村集訓，為本周末（7月13日及14日）起假天瑞體育館舉行的「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽香港2019」作最後準備。





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