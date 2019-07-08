唔上唔落　基沙文呃多4日假拒認罷操

罷操？我有假期喎！法國前鋒基沙文新季去留仲係撲朔迷離，之前講到過硬巴塞隆拿一樣，點知上星期就突然爆出馬體會怒轟巴塞違規私下接觸球員，搞到轉會依家唔湯唔水。有傳馬體會就已經要求基沙文尋日歸隊出席季前操練，點知呢位法國射手最後就唔見影。消息指馬體會將就基沙文罷操一事罰款，但同時有報道指，呢個28歲射手根本有權放多4日假，到時仲未搞掂轉會，先返嚟報到都冇問題喎！



根據西班牙《每日體育報》所講，由於基沙文家陣同馬體會仲有合約，所以一旦缺操，每日馬體會都有權罰佢3,000到5,000歐元不等。不過，報道指出，基沙文認為馬體會都已經將佢件7號波衫畀咗新兵祖奧菲歷斯，自然係根本冇預過佢會歸隊。



報道仲話，基沙文同時認為即使要歸隊，其實亦會係大軍開操4日之後，事關佢喺6月11日仲代表緊法國踢咗對安道爾嘅國際賽，因此佢會較其他隊員有多4日假期咁話。如果馬體會依家要屈佢罷操罰款，佢就梗唔會認數。不過講到底，呢位法國球星都係盡快搞掂去留，以防影響新季備戰好過啦！



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