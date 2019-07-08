流年不利　巴利結婚都得罪襯家

上季喺皇馬度過一個失意球季嘅威爾斯快翼加里夫巴利，估唔到嚟到暑假都係繼續黑仔，今次仲要得罪咗老婆家人添！



話說佢早前去到西班牙馬略卡島同女伴艾瑪正式拉埋天窗，「大聖爺」將呢次婚禮搞得勁低調，只係邀請咗大約60名親朋好友。為求保密，巴利仲係喺婚禮前24小時先通知獲邀嘉賓飲宴地點，而當來賓抵達會長，仲要上交手提電話畀保安，認真誇張呀！



本來你玩神秘低調，最多都係畀人寸你兩句扮勁懶巴閉，但勢估唔到「大聖爺」今次最得罪人，係60名來賓之中，竟然係冇佢老婆艾瑪嘅家人份，就真係估佢唔到喇！冇錯，艾瑪個爸爸馬田係個詐騙罪犯，你唔請佢飲都未必有人怪你，只係將艾瑪一手帶大嘅爺爺嫲嫲都冇份出席，就好似冇乜親情囉！



艾瑪爺爺約翰就話：「我真係唔敢相信佢會咁做！我哋一早知道佢哋就快舉行婚禮，仲一直等緊請柬。係我哋湊大艾瑪，喺佢爸爸坐監之後，我就好似父親咁照顧住佢。艾瑪仲曾經問過我，係咪肯陪佢行紅地毯添！」



值得一提，巴利同艾瑪查實本來係計劃喺舊年結婚，只不過因為呢兩年「大聖爺」係皇馬生涯唔多順，先一直拖到依家。婚禮原本安排喺意大利一座古堡舉行，仲話諗住請埋著名歌星beyonce做表演嘉賓，但最終改期兼改埋去佢哋2016年求婚間馬略卡島酒店度舉行婚宴。《每日郵報》補充，話巴利已經安排咗今年稍後時間，搞多次新婚宴會，到時會請多啲親人出席，但有冇艾瑪屋企人份呢？暫時都冇人知囉！



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