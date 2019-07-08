前湖人球員一樣頂唔住　建龍贏波升甲一叫胡

甲二籃球聯賽季後賽周一於石塘咀體育館舉行，由常規賽一哥荃灣季後賽大戰第三名的安青。結果荃灣在領先最多22分情況下，被對手逆轉。第三節安青的Chris Daniel連得8分打岀一段13比0攻勢，第四節亦有Devon Joshua三度搏得「and1」，加上對手得分主力Tevin Glass在最後兩分鐘五犯離場，最終安青成功以93比85反勝。



尾場由擁有應屆東南亞職業籃球聯賽 MVP Maxie Esho坐陣的建龍飛馬，大戰擁有曾短暫簽約NBA湖人的V.J. Beachem的晉裕。上場對荃灣三分球14射11、狂轟62分的晉裕新援V.J. Beachem，現於NBA G League公牛隊效力，他在首節轟入3球三分球，協助球隊首節僅以24比26落後於建龍。第二節建龍外線爆發，打岀一段13比4攻勢，將分數拋離到39比28。即使V.J. Beachem和Ferrakohn Hall聯手搶分，也無力為晉裕挽回劣勢，以35比53完半場。換邊後V.J.Beachem連得5分，一度為晉裕追至落後15分，不過亦難敵多點開花的建龍，第三節建龍仍以78比61領先。第四節中段已進入垃圾時間，最終建龍順利以106比78成功擊敗對手。



勝出今場賽事後，建龍以9分暫排榜首，15日將會大戰目前7分的荃灣，勝者將會奪得升班資格。



圖/文：余樂詩