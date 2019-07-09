利物浦壓皇馬曼城　簽英超紀錄保持者

利物浦擊敗皇馬同巴黎聖日耳門，勢將簽入英超史上最年輕上陣球員夏菲艾利諾。今年5月，艾利諾以16歲30日嘅年紀，為富咸於聯賽鬥狼隊刷新紀錄，領隊柏加當時就表示，艾利諾係難得一見嘅天才翼鋒。曼城、阿仙奴、皇馬同PSG都力爭呢名小將，但艾利諾已決定轉投歐聯冠軍利物浦，到出年4月滿17歲，就會正式簽合約。



富咸近年青訓做得唔錯，賴恩施斯隆、穆沙迪比利等都天才橫溢，艾利諾潛質亦非常優厚。其實早於聯賽上陣之前，艾利諾已以15歲174日之齡喺英聯盃出場，到5月更成英超史上最年輕上陣球員。富咸希望呢位英格蘭U17國腳長留球隊並提供新約，但艾利諾決定離開，於眾多富豪球會中揀選利物浦，極可能同高普有關。呢名德籍領隊非常鍾意提拔新秀，阿歷山大阿諾特及祖高美斯，現已成為紅軍正選。



因為艾利諾仲未滿17歲，所以英賽會稍後將以艾利諾嘅天份同表現定立賠償費用，故現時仍未知紅軍須賠幾多予富咸。艾利諾加盟後將會先為青年隊上陣。



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