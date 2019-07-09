【有片】曼聯鬼打鬼　普巴講手郁連格！

想走又未走得，坐完16個鐘頭飛機，保羅普巴會點呢？就係幾乎郁手打連格！曼聯剛展開季前熱身之旅，2名意欲「脫魔」嘅球星普巴同盧卡古，逼於無奈隨隊飛赴澳洲。上機時已黑口黑面嘅普巴，熬完飛機後心情更曳，抵達袋鼠國後同連格嘈起上嚟仲諗住郁手郁腳，好彩有域陀連迪路夫撳住佢把火，唔係未開操先打交就麻煩。



普巴早前表明希望離隊，經理人拉奧拿亦話皇馬及祖雲達斯，都有意以天價力斟呢名法國世界盃冠軍球星。但現時交易正在洽談當中，故普巴唯有隨曼聯開操。於英國曼市機場，普巴心事重重唧都唔笑，心情已明顯唔靚。



之後紅魔上下連領隊蘇斯克查，終於飛到澳洲珀斯。一段由曼聯官方Twitter發布嘅短片，入面清楚睇到普巴同連格鬧緊交，普巴仲激動地想衝埋連格度講手，好彩連迪路夫睇到及時攬住普巴，先冇更不愉快事情發生。英國傳媒估計，普巴高調意欲離隊，已經破壞同隊友之間嘅和好關係，睇嚟大家都幾難合作落去，所以唔少當地魔迷，都希望普巴早走早着，以免影響球隊士氣。



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