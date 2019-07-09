董之英學生旺角大球場初試啼聲　舜文都畀Like

仁濟醫院董之英紀念中學今年與東網合作，推出「傑志學屆足球台「見習講波」計劃」，令不少董之英學生潛力大釋放，盡展潛能。



在3月22日的香港中學學界足球精英賽決賽，仁濟醫院董之英紀念中學派出三名學生，於當天夥拍東網足球評述員兼導師劉舜文，進行現場直播賽事評述。三名學生都是參加了「傑志學屆足球台「見習講波」計劃」，進行了四個月的訓練後「畢業」，經選拔後才有機會踏上旺角大球場的直播台。



董之英中學校董伍健表示，與東網合作是希望為同學的將來打好基礎，他認為學生若能多在鏡頭面前說話，可以習慣更從容地表達自己，未來在社會工作有莫大益處。看到他們學有所成，盡力、盡責地完成評述任務，得到大家讚賞，伍先生並不居功，只是淡淡地說了一句「我也很高興」，盡顯教育家的風範。



在計劃中獲得「最佳評述」的中四級學生關子樂認為，自己仍需懷著一顆謙卑的心，繼續求進，力臻完美。對於自己年紀輕輕就可以「擔大旗」夥拍劉舜文「講波」，他亦希望感謝董之英中學提供的悉心栽培和寶貴機會。該校另有一名女將同獲「最佳評述」，得主中五級鄧佩雯表示自己在賽後有留意觀眾的留言，她表示自己特別珍惜觀眾的批評，因為它們可以令她了解自己的不足，成為進步原動力。

