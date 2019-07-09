英國名妓自傳　爆曼聯殘廁Gathering內幕

英國著名妓女伍德近日推出自傳，大爆同體壇巨星「秘密關係」，搞到英國體壇人人自危！伍德喺2009年同朗尼嘅「3P」婚外情轟動全球，自然係呢本自傳嘅重頭戲啦！



伍德回憶自己喺賭場同朗尼認識嗰陣：「當時，賭場入面嘅曼聯球員成個爛仔咁，食物整到周圍都係，尤其係布朗同里奧費迪南，不過朗尼話呢啲場面司空見慣。」伍德話當日佢同好姊妹湯普森即時同朗尼去殘廁Gathering：「我哋吹咗一陣水之後，我、湯普森、朗尼同埋佢哥哥一齊去咗個殘廁，行去嗰陣我哋仲撞到C朗拿度，C朗當時盯住我笑，廁所入面我同朗尼調情，之後里奧費迪似乎發覺有嘢，不斷大力拍門，而朗尼就叫我唔使理。」



朗尼背住大肚老婆麥露蓮同伍德、湯普森玩「3P」呢件事已經過去，麥露蓮亦都原諒咗朗尼，不過伍德喺自傳入面繼續大踢爆，話朗尼同過無數女人上床，包括同一位牙科護士搞婚外情，甚至安排佢啲姊妹扮成清潔工人，去朗尼屋企同佢上床！



伍德喺自傳入面自爆同4個英超球員上床，除咗朗尼之外，亦曾經同另一位曼聯球星有路：「我服務過另一位曼聯球星，佢唔係英國人，所以佢好少講嘢，當時佢已經生咗細路，不過最奇怪係我每次同佢上床，佢經紀人都會喺側邊，佢哋仲會Kiss，我唔知佢係咪雙性戀，但真係好古怪。」



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

