歐聯裸女衝擊美洲盃失敗　20漢即場制服

歐聯決賽利物浦對熱刺，相信好多球迷仲記憶猶新，要數到最印象深刻嘅事，其中一樣一定係俄羅斯美女Kinsey Wolanski喺上半場突破防線衝入球場，協助經營色情網站嘅男友做宣傳。你以為事情告一段落？唔係喇！啱啱踢完嘅美洲盃決賽，原來Kinsey Wolanski一早計劃咗要喺美洲盃決賽衝入球場，雖然佢哋喬裝入球場，但最終都係畀人識穿，仲要畀20個保安即場捉去坐監。



自從上個月殺入歐聯決賽之後，Kinsey Wolanski個Instagram嘅粉絲人數就由23萬大幅上升至超過2百萬，嗰陣佢話一出監獄知道多咗咁多粉絲好開心，因為錢買唔到知名度。佢仲話咁做都係為咗想喺30歲退休，所以要再做多幾次去谷吓人氣。睇嚟今次嘅失敗唔會影響到佢追夢嘅決心，可能下屆歐聯，甚至歐國盃都會見到佢！



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