郭嘉諾暫別港隊：我會變得更強先返嚟！

上季後完成與佳聯元朗一年合約、一心繼續在足總擔任教練工作的郭嘉諾，因未能就續約一事達成共識，周二（8日）透過facebook專頁宣布，將與足總結束4年情。「嘉諾Sir」坦言作了一個既艱難又無奈的決定，揚言將會變得更強，有朝一日以香港隊主教練的身分，再與足總肩堅作戰。



回望過去的4年，「嘉諾Sir」謂有過無數難忘的畫面，當中首選今年初成功衞冕「省港盃」，他說：「我哋喺首回合落後下，次回合喺主場球迷打氣下反勝捧盃，整個過程中每一個細節，我相信我一世都唔會忘記。多謝球員同球迷畀咗一個咁美好嘅回憶我！」



分手，有難忘亦有難捨，將於9月出戰「亞少盃」外圍賽的香港U16，由3年多前之球員選拔開始，一班球員便與「嘉諾Sir」一同成長，如今未克共同進退，當事人之心情，大家可以想像。「無辦法，我都曾經爭取過，但因為續唔成約唔再係全職，令我唔可以再帶隊。我好唔捨得，但希望球員無論由邊個教練去帶，都可以全情投入咁去比賽，相信將來我哋會重聚嘅。」「嘉諾Sir」謂當務乃全力完成「Pro牌」，之後去向待一齊落實，會再與球迷分享。

