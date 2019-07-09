【官宣】李斯特城簽泰利文斯　轉會費好癲！

上季英超第9李斯特城喺香港時間周二（9日）凌晨宣布比利時中場泰利文斯正式加盟，簽約4年。上季季中由摩納哥外借到李斯特城嘅泰利文斯，雖然效力李斯特城只有6個月，但係佢喺13場比賽入咗3球兼交出4個助攻，佢嘅好表現令到李斯特城用4,000萬鎊將佢收歸旗下。



領隊羅渣士話：「呢個係一個好高興嘅時刻，上季佢已經證明咗自己好啱李斯特城，簽入泰利文斯代表我哋有幾渴望成功！」



正式加盟李斯特城嘅泰利文斯就話：「好開心可以同李斯特城簽約，之前我借過嚟嘅時候，所有球員、職員、球迷都對我好好，所以我可以正式成為李斯特城一份子我覺得非常興奮！」佢仲話：「我相信隊友全部好有能力去幫球隊完成目標，我已經等唔切啦，想即刻幫球隊赴湯蹈火！」呢位22歲嘅比利時球員依家已經喺法國參與李斯特城嘅集訓，果然係「講得出，做得到」！



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。