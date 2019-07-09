【有片】C朗新隊友一舉動　傷害14億中國人

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祖雲達斯早前簽入巴黎聖日耳門中場拉比奧特，呢位24歲法國國腳一抵步獲得大批球迷歡迎，向佢索取簽名同合照，包括1位中國球迷。



不過，拉比奧特喺簽名過程之中，3次「故意」跳過呢位中國Fans，同其他人簽名，當佢冇到。呢一幕畀人拍片放上社交網，令內地球迷非常憤怒，群情洶湧紛紛去祖雲達斯官方社交網Instagram洗版留言，鬧爆拉比奧特係垃圾。



祖雲達斯Instagram上載咗拉比奧特體測相片，成為中國球迷攻擊目標，更有人以「千字文」數臭佢：「能解釋一下為什麼在合影時候故意忽略一個中國球迷三次嗎？如果不給合理的解釋，中國所有尤文(祖雲達斯)球迷堅決不歡迎這種垃圾，請不要帶他來中國參加季前賽，我們不希望看到他。」



另外有其他中國球迷以中文留言，要求拉比奧特解釋，叫佢如果唔鍾意中國，請唔好來中國，亦有人指祖記忽略中國市場，將會被世界淘汰。



祖雲達斯將於7月24日喺南京同國際米蘭踢國冠盃賽事，如果拉比奧特隨隊，勢必成為攻擊目標，祖記訪華之前，真係要諗下計先拆除呢個「公關炸彈」。



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