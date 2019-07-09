南青第七名完季　朱耀明：小朋友沒有放棄

常規賽敬陪末席的南青，名次賽表現脫胎換骨。繼首場力挫遊協敲響勝鼓，今晚（9日）在灣仔修頓面對僅得九人輪換的崇德飛鷹，同樣沒有鬆懈，全場保持領先優勢。何倚楊開局挺身而出，楊子豐尾段穩住勝局，帶領球隊84：74拿下聯賽第二勝，最終排名力壓飛鷹和遊協，升到第七位。



南青開局展現爭勝決心，何倚楊完成反擊快攻，續射進三記三分球，單節轟進13分。他的防守表現同樣活躍，多次抄截對手，積極衝搶後場籃板創造快攻機會。反觀飛鷹入局緩慢，奧斯汀突破遭遇內線補防，即使博得犯規，罰球命中率亦不理想。幸而彭懿葭多次強闖禁區，完成「and 1」振奮士氣，首節追到14：23。何倚富外線中鵠，南青最多拉開到14分分差。但何權晉和艾榮合轟三球三分，成功縮窄到個位數差距。艾榮隨後多次抄截對手，並利用擋拆形成「mismatch」，輕易突破上籃，半場落後36：45。



換邊後楊子豐內外開弓，加上楊嘉駿硬爆籃底進算加罰，重新擴大優勢到15分。這節尚餘七分鐘，飛鷹已經累積滿隊犯，防守顯得綁手綁腳。南青趁機統治進攻籃板，往往能夠「射到入為止」，打出一段12：2攻勢。即使奧斯汀射進「back to back」三分球止血，飛鷹仍然落後50：65。



大幅落後的飛鷹增加防守壓迫性，奧斯汀頻頻內線建功，續命中「answer 3」追成64：72。楊子豐站出來穩住局面，先剷籃完成「三分打」，再射進三分球，協助球隊84：74告捷，最終排名攀升到第七位完成球季。



南青返回更衣室慶祝一番，教練朱耀明回來時滿臉笑容，大致滿意球隊賽季表現：「雖然成績不太理想，但小朋友們心態幾好，一直沒有放棄對籃球的熱誠。」陣中擁有多名學界球星，不少更是朱sir的英華門生，例如今天貢獻20分何倚楊，「他們EQ成長不少，以往學界都是打『自己波』，上到甲組開始意識到團體合作的重要性。」



提到朱sir曾經在學界賽事說過：「同我掉咗何倚楊」，他也不禁大笑：「現在當然不需要啦。尤其球季後半段，他慢慢融入球隊。坦白說，他的影響很大。」儘管何倚楊偶爾落入後備名單，其實朱sir用心良苦：「我需要磨練他的心智，培養他的團隊精神。」