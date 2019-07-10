個樣個格都似！曼聯搵到「普巴代替品」

除盧卡古外，曼聯另一大將保羅普巴已講明力圖「脫魔」。雖然領隊蘇斯克查仍在盡最後努力、希望說服呢位王牌球星留效，但普巴去意已決，曼聯搵定代替品仲實際。據多間英媒透露，紅魔鬼意外睇中修咸頓防守中場勒美拿，現已報價1800萬望搶得心頭好。呢位加蓬國腳無論個樣同性格，都同普巴好相似；但近2季於「聖人」表現低迷，唔少球評家都質疑曼聯買人眼光。



普巴雖然有隨隊到珀斯參與季前操練，但全程口黑面黑，好明顯個心已唔喺曼聯。紅魔鬼早前被傳有意購入士砵亭中場球星波基斯費南迪斯，但呢位葡萄牙國腳踢攻中位置，若普巴真係離開，蘇帥需要購入一名防中作替補。



勒美拿於17年過檔英超踢修咸頓，表現只係一般，2季為「聖人」於英超僅上陣46次，射入2球。於轉投修咸頓前，勒美拿效力祖雲達斯，當時佢表現非常不俗，係球隊16、17年奪得意甲冠軍嘅功臣，17年有傳阿仙奴對佢有興趣，但佢最後以1800萬鎊投效修咸頓。



近2季勒美拿不時受到傷患困擾，但就算有得出場，佢亦周時表現心不在焉，就算有靈光一閃但表現飄忽，演出時好時壞。勒美拿攔截力不俗，佢最耍家係於後場引球出擊，而且傳送亦精準，曼聯明顯因為呢點睇中勒美拿。英媒表示，修咸頓方面已對佢失去耐性，收番1800萬鎊轉會費就會放人，據悉除咗曼聯外，阿仙奴亦有意再度度購呢名中場球員。



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