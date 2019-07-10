伊度回歸做總監　阿仙奴要巴西化？

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阿仙奴官方宣布，曾效力球會4年嘅前巴西國腳伊度，正接成為球隊新設總監，呢位41歲名將啱啱先帶領巴西贏得美洲國家盃冠軍，捧盃後立即過檔阿仙奴開工，佢會負責球會各梯隊管理、轉會買賣、球員去留等「生殺大權」，責任極大。



伊度喺2001至2005年間效力「兵工廠」，係球會04年全季不敗奪冠嘅功臣之一，近年擔任巴西國家隊總經理一職，喺美洲盃奪冠係佢離任前最後禮物，巴西足總亦宣布委任「罰球王」祖連奴比南布肯奴接替伊度嘅位置。



查實伊度未上任前已經開始同阿仙奴密斟，今夏第1簽嘅18歲巴西新星馬天尼利，正正係有伊度嘅幫手先至成事，據西班牙傳媒報道，阿仙奴正斟介巴塞隆拿嘅巴西翼鋒馬爾甘，似乎有意將球隊「巴西化」，不過愛華頓同熱刺同時爭奪馬爾甘，而且財力更勝阿仙奴，「兵工廠」想搶人有一定難度。



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