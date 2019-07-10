甲一兄弟幫！南青何椅楊不讓哥哥專美

籃球場上一直不乏兄弟兵，NBA中有Curry兄弟、Gasol兄弟，而香港甲一中南青也有一對兄弟拍檔，何倚富和何倚楊。而這對兄弟亦不約而同地輪流爆發，大佬何倚富先於名次賽第一場攻入28分協助球隊勝出，而細佬何倚楊亦於今天（9日）的甲一名次賽得到全隊最高的20分，幫助球隊以84比74擊敗崇德飛鷹，奪得第七名。



何倚楊今仗以正選上陣，他亦不負眾望，第一節已經hot hand，轟入13分，當中包括三球三分波，他表示賽前準備造就他今場的爆發：「今場波我準備得好足，因為知道自己之前個幾場手感都唔好，再加上把握好啲機會，所以今場一開波就hot hand。」



今場比賽是南青今季最後一場比賽，南青今季常規賽9戰全敗，名次賽就回勇連勝兩場，被問及完季一刻的感受，倚楊就表示可惜，「今季真係有好多可惜，有好幾次我地領先十幾分但最後反輸，仲要唔止一場。之後我地希望改善自己既錯誤，咁呢兩場就把握到並順利贏波。」倚楊亦談及自己個人的表現，他認為今季的確多了機會發揮，「上年既出場既時間真係唔多，今年跟返朱Sir上場時間多左，佢都好信任我，俾我擔任控衛發揮，所以學習既機會都多。」



何氏兄弟一直都於學界享負盛名，為英華獲獎無數，但他們卻只曾於英華合作一年。這一季是他們第一次於甲一合作，倚楊直言感覺非常特別，「好特別，之前同阿哥都係打街波，五打五真係比較少。我同佢既默契會好啲，因為今年好多野都一齊做。」那麼作為兄弟一同打球，還是效力同一隊，是否難免有比較？倚楊就稱現在已經不會介意：「細個個陣會介意，但而家已經唔會，大家都係想為隊波好，想一齊贏。」



展望將來，倚楊表示希望能於兩年來為南華或其他前四球會效力。被問到如有朝一日要與哥哥對陣有何感受，他認為落到場只會盡力，哥哥也會有同樣想法。將來可能何氏兄弟真的會分道揚鑣，但相信倚富及倚楊會繼續進步，成為獨當一面的球員，繼續於甲一賽場上發光發亮。



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃－實習記者 鄭子風報導