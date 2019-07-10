一夫兩妻唔易玩　細哨老婆要分身家

享齊人之福真係好危險，起碼畀人告家暴嘅機會率就高普通人一倍！前巴西一代球星、同時間有兩個老婆嘅朗拿甸奴，最近就將其中一個「愛妻」抦到飛過隔離屋花園，被控襲擊要求賠償！



「細哨」早幾年同Priscilla Coelho、Beatriz Sousa玩「三人行」，喺里約熱內盧附近嘅巴拉達蒂茹卡共同生活，樂也融融。但係幾激情都有冷卻嘅一日，舊年12月嘅時候，朗拿甸奴同Priscilla發生爭執，當時「細哨」收到一個前女友嘅來電，跟手佢兩夫妻愈嘈愈大鑊，「細哨」嬲到捉住Priscilla叫佢執行李搬走，仲大力將Priscilla推到飛咗去隔離屋個花園，手腳損晒。



Priscilla又向一份雜誌爆料，「細哨」個人好小器，妒忌心強，仲有攻擊性，當有朋友去屋企探佢，佢就會下令兩個老婆端莊啲，唔准着短褲，免得畀人睇蝕，係個「真‧男人」。Priscilla仲後悔畀佢抦嗰次，冇狠心即時走去報警添。



呢次兩個人堅要「離婚」嘞，強調以往經濟上冇依賴「細哨」嘅Priscilla，就以呢次家暴案為主打理由，追討2012年至2018年之間，同朗拿甸奴所得「共同財產」，佢話自己係冇辦法先咁做，事關自從分手之後，因為曾經同「細哨」一齊「出咗名」，根本冇人肯請佢打工，生活好成問題。「細哨」個代表律師Sérgio Queiroz自然否認此一指控，仲話冇收到過Priscilla嘅律師信。



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