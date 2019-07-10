香港代表出戰尼馬5人賽　目標晉級同拎簽名

全球最大型嘅五人足球賽Red Bull Neymar Jr’s Five 2019總決賽，將於星期六(13號)假巴西聖保羅尼馬學院 (Instituto Projeto Neymar Jr) 舉行。成功衛冕港澳區總冠軍嘅虎聯足球隊，今日(10號)凌晨已經出發參賽！



虎聯足球隊係由一班仁濟醫院董之英紀念中學嘅校友同朋友組成，成員包括陳海彰、陳皓駿、蘇俊賢、翁日朗、蔡凱亮、黎洛賢及李嘉進。隊長陳海彰表示：「去年首次贏得冠軍、代表香港出戰巴西是一生難求的機會，今年幸運地成功衛冕能再次代表香港，更加是有今生無來世！我們汲取上年的經驗，期望今年可以改善表現，希望最少贏得一場小組賽，甚至在小組賽取得晉級的機會。」



曾效力港超球隊夢想FC嘅陳皓駿就話：「去年在巴西的比賽經驗十分難忘。世界各地的球隊水平十分高，他們的球技、身型都比我們優勝，所以今年我們會改變戰術，著重防守方面的工作。」作為董之英中學的大師兄，上年有份參賽的蘇俊賢更自爆上年參賽趣事：「我們沒有想過可以這麼近距離見到尼馬，當時我們帶了一件巴西隊球衣給他簽名，並把球衣交到他手上，但發覺竟然沒有簽名筆，結果尼馬只好把球衣交回給我們。所以，今次無論忘記任何東西，簽名筆一定不能忘記！」



Red Bull Neymar Jr’s Five以巴西前鋒尼馬命名，每場賽事法定時間10分鐘，當有入球出現，失球一方便會失去1名球員。參賽球隊由5至7名年齡介乎16至25歲的球員組成，每支球隊中可以有兩名25歲以上球員參賽。



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