【甲一】東方龍獅大反擊　戰神復出撼南華

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甲一籃球聯賽今晚在灣仔修頓室內場館上演季後賽4強Game 2，東方龍獅大戰南華。儘管上周南華大比數擊敗東方龍獅獲得關鍵首勝，球員仍需調整心態，改善下半場鬆懈問題，慎防「戰神」艾利諾歸隊反撲。（on.cc東網「睇體」周三晚7時直播，SCAA Basketball及Eastern Long Lions Basketball Team facebook同步直播。）



4強首戰，南華大前鋒朱亮傷愈復出，配搭惠龍兒組成「雙塔」，針對東方龍獅內線兵源不足的痛處。前者埋伏外線拉開空間，後者力壓鄧志恒和蕭鍵勳統治籃板，加上梁兆華和楊和手感不俗，上半場已經拉開比分到50比24。不過第3節僅3分鐘，南華便累積滿隊犯，不斷把對方送上罰球線。



蔡再懃：去年反敗唔敢鬆懈

另外，東方龍獅大打緊迫防守，多次搶回球權，續憑着李琪、蕭鍵勳和徐遠成內外開弓，打出一段16比0的小高潮，追剩個位數分差。但南華迅速調整，利用惠龍兒內線絕對優勢取回主導權，最終五人得分上雙，大勝90比59，在3場2勝賽制下，再贏多場就可晉級。



「這場比賽不能作準。」南華主力蔡再懃說。皆因艾利諾6月遭遇膝傷，高掛「免戰牌」大半個月，但據知其康復進度理想，持續參與球隊訓練，今晚有望復出力挽狂瀾。「艾利諾一打一能力很強，亦是球隊領袖。去年東方就是在他的帶領下，一場場反超。他的復出必定帶來鼓舞。」經歷去年領先局數2比0的情況下，被連取3局屈居亞軍，他表示球隊必須忘卻首勝，改善散慢毛病，爭取連勝晉級決賽。