戴偉浚跳兩級　同狼隊簽約2年

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英超球會狼隊周三（10日）於官網宣布，已從英甲牛津聯簽下快將20歲的香港中場戴偉浚，並簽下一紙為期2年但可視乎情況續約1年的合約，而他來季則會代表球隊的U-23梯隊上陣。



「Tsun Dai」目前已歸隊參與訓練，並將會於本周末隨隊前往西班牙進行季前集訓。狼隊U-23主教練羅拔愛華士表示，這位新加盟的球員讓他留下不錯的印象︰「戴偉浚在月初已來到這裡，並且能夠融入球隊，他是位勤力和充滿動力的中場球員，他的性格也很好，亦會得到他的機會去展現他的實力。跟其他今夏的新兵一樣，我們需要更全面的去觀察他，因為我們今季的水平繼續改進，尤其是我們希望能夠將己隊跟一隊的距離拉窄。我們要去認識他，但他亦要去了解我們，他要知道球隊的運作模式，而到目前為止，他留下了一個不錯的印象。」



於2017年跟英甲球會貝利簽下職業合約的戴偉浚，在球隊護級失敗後，去季轉投英甲牛津聯，直到季中獲球隊外借予荷乙球隊烏德勒支青年隊。



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