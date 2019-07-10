南華復仇東方龍獅　李琪：我們不應該放棄

在哪裏跌倒，在哪裏爬起來。上季總決賽，南華領先2：0的情況下，被東方龍獅連取三局逆轉。今季兩隊提前相遇，南華汲取教訓，即使四強首回合大比分取勝，仍然沒有鬆懈，今晚（10日）在灣仔修頓幾乎全場保持壓倒性優勢，蔡再懃更加轟進七記三分球，帶領南華87：62告捷。



「戰神」艾利諾繼續高掛「免戰牌」，東方龍獅得分重擔落在李琪肩上，開局即命中兩記三分球，取得領先優勢。不過南華藉著緊迫防守，頻頻創造快攻機會。梁兆華搶過防守籃板，快速推進助攻惠龍兒。後者隨即抄截對手，傳球給前者回禮。加上蔡再懃和梁兆華合轟三球三分，南華成功掌控比賽節奏。儘管六月初扭傷足踝的吳松峻復出，增添東方龍獅防守助力，但內線球員把握力欠佳，無法完成快攻，首節落後15：26。



南華持續在中遠距離開火，楊和和陳張敏打出一段7：0攻勢，迫使對方暫停。南華隨後增加惠龍兒的背籃單打次數，並衝搶籃板製造二次進攻機會，蔡再懃受惠射進「back to back」三分球，又完成8：0的小高潮。另一邊廂，除了劉子禮和李琪兩球「field goal」，東方龍獅只能倚靠罰球止血，整節僅得9分，被拋離到24：51結束半場。



換邊後，朱亮和蔡再懃先後命中三分球，拉開到59：24。四分鐘過去，東方龍獅才藉著李琪遠投「開齋」。無奈南華外線點點開花，陳張敏、蔡再懃、朱亮和楊和先後發炮。即使第三節尾段，李琪兩次失去平衡的情況下命中三分球，仍然落後45：75。最後一節，手感發燙的蔡再懃射進第七球三分，大幅領先的南華續換入張延隆、曾湛元等小將。李琪沒有放棄，不斷剷進籃底博犯，最終62：87不敵南華，無緣衛冕。



結束衛冕旅途，東方龍獅球員臉上流露著失望的神情，李琪評價球隊表現欠佳：「第二節回防緩慢，被對方多次快攻拉開比分。加上整體命中率低落，導致輸球。」除了技術，心態更是左右勝負關鍵，「上季贏得總冠軍後，大家對冠軍的慾望減低了。今場落後30分時，大家都打算放棄，但作為職業球隊，無論落後多少都應該全力以赴。」他續表示球隊將會專注季軍戰，再思考來季方向。