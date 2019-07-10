愛華頓3億簽堅恩　祖記有一個條件

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愛華頓繼想買迪亞高哥斯達之後，又睇中另一位前鋒，就係祖雲達斯嘅19歲新星摩斯堅恩，並計劃用3100萬鎊(約3億港元)收購呢位意大利國腳。



愛華頓自從2017年夏天出售盧卡古之後，一直未能搵到高效射手，即使陣中巴西前鋒李察利臣上季英超亦只入13球，同盧卡古2016/17年球季為愛華頓轟入25球，相距甚遠，會方認為摩斯堅恩踢法似盧卡古，應該好適合球隊戰術。



祖雲達斯亦有意出售摩斯堅恩，但必須加入回購條款，將來有權以4000萬鎊以下價錢買番摩斯堅恩。



出道時被指係「新巴洛迪利」嘅摩斯堅恩上季意甲上陣13次入6球，效率非常高，問題係祖記鋒線人才濟濟，佢上陣機會唔多。因此，祖雲達斯打算先賣走摩斯堅恩，如果佢將來表現出色，身價急升，最起碼仲可以用4000萬鎊「低價」回購。



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