費格遜中圈套　泰那怒轟35分永倫扳平

甲一男籃季後賽由滿貫迎戰永倫的4強第2回合賽事，周三晚壓軸上演，上場豪奪45分的費格遜被箝制，結果永倫憑泰那轟入全場最高的35分，助永倫贏82比61扳回一仗，打成場數1比1平手，黃綠兩軍將於7月16日Game 3再決高下。



背水一戰的永倫Game 1失利後，本仗甫開賽便打出一段9比0的攻勢還擊，由泰那為首加上潘志豪等一有空檔便起手，令永倫開局已佔盡先機，滿貫由張偉康的三分波開齋。雖然費格遜於籃底擔當防衛角色稱職，已屢次在賀斯福面前「抄截」成功兼瓦解進攻，但仍阻不了黃金戰隊多點取分，如擅射中距離的方誠義挺身而出。滿貫及後有周家駒飾演奇兵，施展外圍及再壓過敵防，個人連取5分，首節滿貫以12比18落後。



費格遜到第2節終於射入個人首個三分波；及後他在泰那面前拍走籃球，即跑上前場接應隊友傳球，弧線外命中，手感漸熱，然而永倫食胡位亦多，泰那半場獨取15分包括轉身走籃得分，純技術表現，2節後永倫以43比33領先。



第3節雙方仍以快上快落，滿貫不怠慢由費格遜入樽，逐步追近比分。今仗穿回3號球衣的費格遜擔當搶分重心，單節收穫11分，一度收窄比分至4分距離。



不過，泰那於第3節末段及第4節頭，連入3個三分波，拉開比分至10多分，及後更拖慢節奏，終擊敗滿貫，保持打入決賽的機會。雙方今季5次碰頭，永倫追近至2勝3負。



賽後滿貫教練呂楚威表示，費格遜受制於對手嚴防後，被迫拉出及在外圍起手，這正是中了圈套。「己隊進攻上比較急，心態未ready，好像想一場KO對方，故未有好好利用進攻時間，搓傳好才起手施射，一旦射失，便容易被對手取得反擊快攻，令比賽快上快落，這樣便不着數了。」



談到Game 3生死戰，威Sir表示：「估計將是五五波，今季5次對賽各有勝負，大家都很洞悉對方的優點及弱點，因此如何變化戰術，或改變進攻模式，針對性防守，以及臨場應變，都十分關鍵。」



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