日本巨人中堅　要頂爆歐洲最堅固防線

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意甲球會博洛尼亞宣布，向比利時球會聖圖爾登簽入日本國腳富安健洋，轉會費為700萬歐元，簽約5年，呢位身高1米88嘅中堅制空力強，被指似《足球小將》角色次藤洋。



年僅20歲嘅富安健洋已經為日本大國腳上陣15次，包括出戰今年年初亞洲盃，協助球隊打入決賽，其中16強對沙特阿拉伯，就係靠富安健洋頂入全場唯一入球，為日本以1:0勝出，可見佢嘅高空轟炸係大殺傷力武器。



富安健洋雖然出身於福岡黃蜂，但係小學時期係喺巴塞足球學校福岡分校受訓，教練曾經向巴塞推薦佢，問題係佢當時只係6年級嘅小學雞，又唔可能舉家搬去西班牙，結果不了了之，認真走寶。



上年1月富安健洋加盟聖圖爾登，上季上陣27次入1球，迅速打出名堂，結果依家被博洛尼亞收歸旗下，成為15年嚟第11個加盟意甲嘅日本球員，晉身歐洲四大聯賽，如果佢可以繼續保持穩定發揮，將來有望登入豪門。



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