無懼傷患　鐵人陳張敏包紥再上陣

傷患永遠是運動員最大敵人，所以我們要對負傷上陣的運動員致以最大的敬意。周三（10日）舉行的甲一籃球季後賽四強，南華前鋒陳張敏於第三節中段因一前碰撞使手肘受傷，不過他稍作包紥後便於第四節再下場比賽。結果他全場貢獻15分下，協助球隊順利以87:62擊敗東方龍獅，總場數以2:0勝出，首先取得決賽的入場券。



被問到手肘的情況，陳張敏很從容地表示應該沒大礙，「個下好似無啦啦被人用背摔咁，手肘落地先，咁而家就唔係郁得好順，但應該無乜野，所以之後都繼續落場打。」



雖然陳張敏不幸受傷，但他這場比賽的手風卻頗順，全場攻入球隊次高的15分，當中更於第二節射入7分，為球隊擴大領先優勢，他認為教練給予他很大的信心，「今日幾滿意自己嘅外圍表現。教練一直係練波鼓勵我射多啲波，尤其係中遠距離，只要有空位就係一個好既出手機會。除左我之外，懃仔（蔡再懃）都入左7球三分，其他隊友都有進帳，可以話體現到我地進攻體系。」



南華今日點點開花，進功火力強勁，而他們的防守同樣交足功課，陳張敏就強調本季防守重點就是機動性，「教練今季一開始就要我地重視防守嘅機動性同協防。今日見無論李琪用咗幾多個檔我地都有人係身邊補位。除左一開始未入局俾李琪入到兩球三分，其餘時間都做到教練嘅部署。」



上季總決賽南華領先東方龍獅2:0下被逆轉痛失冠軍，今天可以說是上演復仇戰，陳張敏稱今天的賽事只以平常心面對，「其實都無點樣去諗上年場波，始終都過去咗。今年球隊既目標都係打好每一場，繼而一步步攞返冠軍。」希望陳張敏能夠趕及總決賽前傷癒，並以最佳狀態上陣。



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃－實習記者 鄭子風報導



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