【有片】車路士首戰臨尾香　林伯緊張

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林柏特回巢執教車路士嘅表現如何，大家都好感興趣。周四(11日)凌晨上演其領軍首場熱身賽，作客愛爾蘭老牌勁旅波希米亞人，結果球隊於完場前1分鐘被攻破大門，只能與對手踢成1比1，未能以勝利展開領軍之路，林柏特只能緊張地笑。



由於大半主力仍在休假，車路士今仗只算半力應戰，由艾斯派古達、柏度洛迪古斯、回巢嘅巴舒亞伊，以及上季未有上陣嘅真禾特領銜，其餘人腳由預備組球員填補，開賽8分鐘車路士就領先，巴舒亞伊把握隊友射門被截機會，近門射入領先1比0，林柏特首航有個好開始。



可惜其後未有太多機會，林柏特多次離開坐椅指揮戰局，到下半場全部11人被替換，球隊實力下降，林柏特亦冇乜表情，卒之踢到89分鐘，車路士在中圈附近失球，對方一個快速反擊衝散防線被攻陷，車路士最終未能守住勝局，以1比1完場。



完場後林柏特高舉雙手拍掌鼓勵隊員，但笑容顯得勉強，車路士領隊一職絕非易做，首戰未能贏波，不過睇番全場數據，車路士全場14射3中，優勢明顯但把握力稍差，當其餘主力歸隊再評價球隊表現都未遲。



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