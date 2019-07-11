《創藝夢飛翔》! 15歲港超神童分享足球夢

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廿二位學生競爭如火如荼，為的就是爭奪《創藝夢飛翔》主持王頭銜，節目不知不覺已經播出十集，冠軍花落誰家亦即將揭曉。



評審會跟據學生主持的流暢度、肢體動作及表情、應變和態度作出評核，最優秀的學生便會獲頒主持王殊榮！



為節目擔任嘉賓的演員岑珈其，亦曾點名讚揚兩位學生主持－潘澤霆和蔡俊斌表現出色，又以好放鬆、好投入及「表現越嚟越好」來形容兩位。



不過，兩位學生也並非「坐定粒六」一定穩奪冠軍，事關《創藝夢飛翔》節目一日未完成，主持王殊榮都有機會生卦，餘下兩集有沒有學生主持可以後來居上？想緊貼最新發展的觀眾便要留意最後兩集節目了。



今晚將會進行直播的第十一集，請來現年只有十五歲便打進港超聯賽，正效力富力R&F的陳嘉宝分享他的足球夢，還會和大家看看學生如何跳住舞介紹創藝大道課程，千萬不要錯過！



第十一集

主持：馮鎮南 李俊杰

嘉賓：陳嘉宝

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全新節目《創藝夢飛翔》，見證新一代主持王誕生！

董之英中學學生作品，東網全程策動。

隔個星期四晚7點，睇體董之英台播出。