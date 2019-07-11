香港球迷Ready！曼城宣布6星鐵定訪華

香港球迷今個暑假最期待節目，必定係今個月24號喺香港大球場上演嘅「賽馬會傑志中心盃」，由傑志挑戰英超盟主曼城！亞洲之旅係曼城季前集訓重要一環，「藍月亮」周四(11號)喺官方網站宣布，奇雲迪布尼、史達寧、貝拿度施華、利萊辛尼、大衞施華同基爾獲加6大球星，鐵定會參加今之亞洲之行，其餘球員名單會喺星期六公布。



由於阿古路、加比爾捷西斯等啱啱踢完美洲國家盃嘅球星多數唔會隨隊，所以曼城就提早向球迷派「定心丸」，講明其餘主力會悉數登場，其中德國翼鋒利萊辛尼一直被傳可能離隊，佢嘅參與無疑係一大驚喜。另外，曼城今夏用7,000萬歐元收購嘅西班牙中場洛迪卡斯簡，已經隨大軍操練，《曼徹斯特晚報》指呢位猛將極可能會喺亞洲之行亮相。



曼城今年亞洲之旅行程緊密，嚟香港前先會飛南京同上海參加英超亞洲盃，24號鬥傑志之後亦會轉飛日本對橫濱水手。英格蘭國腳基爾獲加表示期待今次訪華：「中國球迷好可愛、好熱情，佢哋好鍾意英超。有機會去唔同國家體驗唔同文化，同時為曼城吸納更多球迷，將會係好好嘅經驗。」



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