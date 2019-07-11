傾家蕩產！阿仙奴搭多3件搶沙夏！

阿仙奴今個夏天第1目標係買翼鋒，水晶宮嘅韋費特沙夏就係頭號目標，雖然襄王有心、神女亦有夢，可惜「兵工廠」財力有限，開價4,000萬鎊立即被拒絕，而水晶宮索價高達8,000萬鎊！



英國《太陽報》報道，阿仙奴雖然冇錢，但仍然唔想放棄呢單收購，消息指佢哋將會提出要現金+球員方式交易，而且一搭就搭3件，包括中堅哥林張伯斯、中場艾利尼同右閘贊堅臣。哥林張伯斯上季外借去富咸表現出色，球隊雖然降班，但佢就獲選富咸最佳球員，估計身價2,500萬鎊，至於埃及中場艾利尼身價約1,000萬鎊，贊堅臣就約值500萬鎊，3人加埋啱啱好4,000萬鎊，加埋阿仙奴願意畀嘅4,000萬鎊，似乎就好接近水晶宮個叫價喎！



呢單交易仲有個「魔鬼細節」，因為水晶宮當年由曼聯簽入沙夏嗰陣，合約列明將來賣人所得收益，有25%要歸曼聯所有，依家阿仙奴用球員代替現金，水晶宮被「抽水」嘅比例變相減少，令交易更加吸引。



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