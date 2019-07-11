皇家馬德里簽埋久保建英細佬！

「銀河艦隊」繼羅致日本新星久保建英之後，近日連佢個12歲細佬瑛史都簽埋，安排佢踢幼童A或B隊（12,13歲），久保媽為咗照顧兩個囝囝，準備搬去馬德里長住。



《馬卡報》報道，皇馬為咗令18歲久保建英更加安心踢波，決定簽埋佢細佬久保瑛史。大家咪以為瑛史係靠哥哥先入到皇馬青訓營，呢個小朋友係個技術型中場，同阿哥相反擅長右腳，佢嘅優點係反應敏捷，有球圈人士仲讚佢嘅天分過人，尤其足球意識高過哥哥添。



瑛史目前係橫濱水手少年隊成員，舊年第44屆神奈川縣少年足球錦標賽決賽，佢哋3比1贏世田谷嘅Buddy SC捧盃，當時身穿5號波衫嘅瑛史，就係先開紀錄嘅功臣。



大陸有傳媒吹水話，按照國際足協條例，除非父母喺外國有固定工作，否則未成年球員唔准出國踢波，當年久保健英無法留喺巴塞拉馬西亞青訓營，原因就喺呢度。老實講，巴塞踩完蕉皮，皇馬就會踩埋一份咁笨？「銀河艦隊」實有辦法解決，何況久保媽據講係東京大學畢業生，想搵工易過好多人。



由於皇馬少年隊仲有個15歳日本天才小將中井卓大，假如佢同久保兄弟未來十年八載都成到材，咁就真係經典嘞。



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