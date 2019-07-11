2R經典對決再現溫網　對上一次已經10年

溫網男單即將上演2R夢幻對決！3號種子拿度周五（12日）在4強將與天敵費達拿「互撼」。拿度8強以直落三盤7比5、6比2、6比2輕取美國球手崑尼，而「費天王」則戰至第4局才反勝日本名將錦織圭晉級。



兩大網球天王將會再次碰頭，職業生涯共對壘39次，拿度贏24次，對上一次他們在溫網遇上已經是2008年的決賽。兩者早前剛在法網準決賽會師，「泥地王」拿度直落3盤力克費達拿。看似費達拿處於劣勢，但溫布頓可說是這名「草地王」的主場兼福地，歷來贏得溫網8次足證他有一定把握，故「費天王」今仗定必奮力意圖復仇。另一場4強戰，頭號種子塞爾維亞的祖高域將與西班牙球手阿吉爭入決賽。



女雙方面，中國徐一幡與加拿大達保斯基組成的組合，8強以6比1、6比3淘汰美國組合馬蒂克/歌蓮絲，準決賽將對2號種子捷克組合Krejcikova/Siniakova。至於中國金花張帥與澳洲皮爾斯組成的混雙組合，則不敵奧絲達賓高/Lindstedt無緣8強。





Follow The Club IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2BuBfCU



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A





立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh