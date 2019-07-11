香港摩打腳威到挪威　世錦狂擸34面獎牌

香港跳繩隊於世錦賽狂擸34面獎牌凱旋！由中國香港跳繩體育聯會派出的跳繩隊，在挪威奧斯陸舉行的世界跳繩錦標賽中豪取6金15銀13銅佳績，將以勝利者姿態回港。



今年的世錦賽參賽人數屬歷年之冠，故競爭性大大提高。不過，香港隊延續過往勇態，攞牌攞到手軟！其中，梁逸希延續前屆出色表現，個人奪得1金2銀2銅，成為陣中大贏家。至於由蘇泳而與黃偉訊組成的二人同步花式組合，則憑著卓越演出奪金，「蘇隊長」更為港隊賺得1金1銀1銅。另外，由黃偉訊、賴樂賢、黃維組成的三人交互繩花式組合，一直保持高水準表現，成績一直領先如中國、美國、德國等傳統強隊，直至最後一輪才被日本超前屈居亞軍。



繩聯領隊梁健璋表示，港隊最近因需同時應付世錦賽和8月舉行的亞太賽，故今次出戰挪威的陣容作出了取捨。加上出發前隊員接連受到傷患困擾，種種因素均影響了賽前部署。但他明言對港隊今屆表現已感滿意，他特別誇獎了由余嘉俊、梁逸希和姚卓嵐組成的三人交互繩花式組合，雖然3人只介乎12至13歲，但仍能在越級挑戰16歲組別之下勇奪亞軍，這已是十分突破的成績。



港隊將於7月13日上午8:00抵港，部分年輕隊員將會參加7月14日下午於旺角麥花臣場館舉辦的「飛越啟德·第四屆全港學界跳繩比賽」。





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