安保漢友第五名收季　趙鍵鋒籲隊友邁向職業

休戰大約兩星期，標準福建和安保漢友今晚（11日）在灣仔修頓室內場館進行甲一籃球聯賽名次賽，決出第五、六名。比賽大部分時間，安保漢友都身處劣勢，但一眾年輕球員沒有放棄，趙鍵鋒第四節再度爆發轟進13分，包括反超前三分球，帶領球隊76：70反勝，升班首季獲得第五名成績。



漢友在「雙塔」劉凱濤和蔡龍德嚴防下，難以剷進禁區，易漢暉遭到封阻，主力得分點趙鍵鋒也面對夾擊防守，唯有傳球給溫梓豐投籃。另一邊廂，福建洋將懷斯積極衝搶後場籃板、抄截製造反擊機會，鄭錦興兩度快攻博得「and 1」，打出10：0攻勢迫使對方暫停。漢友隨後推快節奏，趙鍵鋒命中急停三分球，難敵鄭錦興、徐遠征和蔡龍德聯手搶分，首節落後13：22。



漢友加強籃板意識，前鋒蔡駿賢展現侵略性，多次直搗禁區搶分，加上朱浩雯外線中鵠，一段11：0的小高潮後，成功反超前24：22。反觀福建籃底把握力欠佳，中遠距離命中率低落，接近五分鐘，才藉著鄭錦興拋射「破蛋」。雙方持續拉鋸，漢友頻頻博得罰球，福建也有「雙塔」高低位進攻。再次暫停回來，蔡龍德連續得分，稍稍拉開到37：31。



換邊後漢友外線火力有增無減，趙鍵鋒和黃銘德合轟三記三分球，球員點點開花，一度追剩1分分差。但徐遠征和蘇伊俊外線「開齋」，漢友仍然落後52：57。第四節福建再次陷入得分荒，半節過去僅憑徐遠征獲得2分。相反趙鍵鋒和黃俊財交替得分，前者更加轟進三分球反超前66：65。儘管劉凱濤中距離止血，但趙鍵鋒隨後博得六罰全中。福建採取犯規戰術停錶無果，最終70：76反勝為敗。



比賽前三節，安保漢友幾乎一直落後，趙鍵鋒簡單解釋反勝關鍵：「三個字，不想輸。」常規賽第二場輸給標準福建，他形容內心「很想很想復仇」，因為只有擊敗他們，才有資格說出衝擊四強的終極目標。「第五名，當然興奮啊。」剛剛染成灰藍色的頭髮，塗上髮泥，襯托他滿臉自信的樣子，「證明給所有人看，我們不是魚腩，落後再多，也有能力追上。」



剛剛結束球季，趙鍵鋒已經想著怎樣提升自己，提升球隊，拉近和四強的距離：「休息一星期，然後提升個人技術，特別是防守有很多不足。」月尾他們將會出國挑戰不同職業球隊，而「邁向職業」也是安保漢友的目標。「球員必須要有走職業路線的心理準備，提升練習質量，才能挑戰東方和南華。」他續說，球隊暫未決定來季會否聘請外援，「始終今季打得幾好，可能會望遠點，靠全華班打進四強再考慮。」



協恩班底爆發 偉邦贏安青有望爭第二



另外，頭場上演女子甲組季後賽，偉邦上場不敵七喜後今場迅速入局，終憑劉芳盈獲得全場最高20分，以71：59擊敗第三名的安青，季後賽錄得兩勝一負完成今季賽事。由於偉邦與福建同樣得七分，假如福建在最後一輪不敵七喜，偉邦就會在勝者為勝的情況下贏得亞軍。



第一節偉邦憑莊嘉敏獨取9分以18：10領先安青。第二節安青積極反撲，打出一段11：2攻勢，包括古芷程的「三分打」以及鄭永珊兩次籃底得分。經過一輪狂攻，偉邦終由劉芳盈射入中距離止血，半場安青僅落後29：31。換邊後雙方比分緊咬，偉邦的李祉均搏得「and 1」之後，安青的古芷程即以三分球回應。劉芳盈、陳欣汶及吳欣潼三位協恩中學隊友輪流為偉邦得分，不過安青又有張華倩及李麗娟轟入三分球將分差抵銷，第三節安青落後44：46。



尾節偉邦加強進攻火力，李祉均、陳欣汶和劉芳盈打出一段14：4攻勢，將比數拋離至62：48。一度肩傷離場的安青主力盧曉芳其後再度上場，可惜球隊命中率急降，一直未能將分數追回，最終以59：71吞下敗仗。偉邦的劉芳盈獲得全場最高20分，另有莊嘉敏、李祉均及陳欣汶得分上雙；安青方面，黎靜妍及古芷程分別有11及12分進賬。