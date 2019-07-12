41+52超經典　中村同三浦再做戰友

日乙出現93歲經典組合！41歲前日本國腳中村俊輔，星期四(11日)由日職磐田山葉轉投日乙FC橫濱，同52歲嘅三浦知良做隊友！



中村俊輔自去年起，因為舊患纒身，喺磐田山葉上陣機會日漸減少，今季仲只係出過兩場咁大把。近期磐田山葉因為淪落日職榜末大地震，主帥名波浩要引咎辭職，中村俊輔成為咗邊緣人，自然係走為上着。不過，佢呢次「電擊移籍」都帶嚟一啲手尾，原來唔少球迷訂購咗好多同佢有關嘅產品，搞到磐田要即晚宣布預訂商品嘅取消手續。三浦知良對呢位後輩嘅加盟，當然無任歡迎，事關FC橫濱目前排日乙12位，落後榜首山形山神成11分，想衝日職真係要加碼至得。



揀咗46號波衫嘅中村俊輔，以前喺慈善賽同三浦知良拍過檔，呢兩個唔同期嘅日本大佬，喺聯賽合作都係第一次。講開三浦知良，呢棵長青樹早兩日又創紀錄，佢喺星期三(10日)為FC橫濱出戰仙台大學，將自己保持嗰個日皇盃最年長出場紀錄改寫。





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