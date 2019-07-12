大Sam唔肯教　紐卡素依家要搵佢喇

今個夏天有主帥賓尼迪斯約滿離隊嘅英超球隊紐卡素，近日最新又爆出，球會管理層斟介前任領隊「大Sam」艾拿戴斯，可惜後者回覆話唔想食回頭草，所以極速推走呢份聘約。搞到家陣新球季備戰都夠期展開，「喜鵲」就仲要為搵新帥而頭痕呀！



艾拿戴斯曾經喺07/08球季教過紐卡素，但今次佢唔肯返轉頭：「我都好榮幸，佢哋仲會搵我，不過好簡單，我唔會返轉頭。我冇同過佢哋高層傾，更冇同過米克(紐卡素班主)傾過，只係我經理人搵我，然後我好快做決定，因為季前備戰已經開始，我唔想阻住大家，所以我拒絕咗。」



根據最新消息，紐卡素依家已經將新帥目標轉向現任鍚周三領隊布魯士。現年58歲嘅布魯士，今年初先接掌鍚周三，但有傳佢已經同球會開聲，畀機會佢同一間英超球會商討合作可能，而呢間球會自然就係紐卡素。球員時代係曼聯防線主力嘅布魯士，領隊生涯教過侯城、阿士東維拉同新特蘭等，依家終於有機會重返英超執教。



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