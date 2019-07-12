乙組聯賽封王　飛躍晨曦：多謝家長支持

飛躍晨曦足校U14精英隊經過一年的訓練、比賽，於18-19年度香港足球總會青少年足球聯賽中奪得乙組冠軍。精英隊冼家裕教練表示：「除了足總比賽，上星期U14隊參加觀塘盃亦奪得冠軍，真的很開心，但最想多謝學員家長的支持。」



足校其中一個辦學宗旨是重視傳承，來年將會繼續訓練2隊精英隊，包括U13和U15。而U15球員亦將會在7月25日往深圳福田進行7天的足球訓練及參加「2019年國際青少年足球俱樂部冠軍賽」，與不同國家的球員如：印尼、馬來西亞、越南、朝鮮等進行交流，擴闊視野。



除了培訓精英隊外，足校亦已為下年度的丙組球員進行選拔，晨曦球員亦即將進行訓練，稍後將會到國內進行集訓，希望在丙組足球聯賽中獲得佳績。



另外，足校除了有日籍、巴西籍等外籍教練外，又能提供具規模及有系統之訓練課程，故足球班一向深受歡迎。而該校將於暑假期間舉行試學日，讓更多人認識足球運動。



如欲了解更多課程內容，

詳情可瀏覽該校網頁:

www.leapsoccerhk.org

及facebook:飛躍晨曦足球學校



免費試學日報名及查詢:

63810722(Jacky Li)



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

