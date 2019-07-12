【有片】強勢起步！利物浦首仗贏夠半打

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歐聯冠軍、英超亞軍利物浦，周五(12日)凌晨進行首場季前熱身賽，作客英乙球隊燦美爾，人腳未齊嘅紅軍憑質素碾壓式取勝，在19歲新星布魯斯特梅開二度，以及歐聯福將奧歷治建功，以6比0大勝而回，新球季強勢起步。



今屆舉行美洲國家盃及非洲國家盃，利物浦大批主力參賽未能參與集訓，暫時陣中孭飛球員計有祖高美斯、拉爾拉拿、阿歷士張伯倫、占士米拿及奧歷治，配合一班新秀出擊。



雖然人腳唔同，但高普嘅高位逼搶踢法不變，利物浦全場攻勢不斷，19射11中效率甚高，開賽6分鐘就入波揭開大勝序幕，小將布魯斯特於上半場尾段連入兩球，吸引大家注視，半場領先3比0。



下半場正選11人被換出，奧歷治繼續以後備姿態亮相，為球隊攻入第5球，睇嚟奧歷治在隊中繼續擔演後備殺手角色，雖然演出時間有限，但其入球能力仍然突出，結果利物浦下半場再入3粒，埋單贏6比0。



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