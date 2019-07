唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



睇美職,識睇嘅梗係睇球星,兩大前曼聯巨星,伊巴謙莫域同朗尼明早都會出場。



伊巴今季好犀利,入了好多世界波,自己助攻予自己、入倒掛都試過,上場又入兩球,今季美職已經入13球,今輪銀河對聖荷西地震,是他表演時間。



朗尼之前都入了一個60碼半場金球,還有大把貨賣,今場對新英倫革命,不知會否再入世界波?



●足球妹



直播表



周六7:00am 美職 華盛頓聯隊 Vs 新英倫革命

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周六9:00am 美職 侯斯頓戴拿模 Vs FC洛杉磯

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周六11:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs 聖荷西地震

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



